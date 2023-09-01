  • 28 сентября 202328.09.2023четверг
  • USD96,5000
    EUR101,9780
  • В Тюмени 15..17 С 5 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Более 100 тысяч тонн зерна намолотили аграрии Голышманово

Экономика, 14:14 28 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 100 тысяч тонн зерна намолотили аграрии Голышманово по данным на 28 сентября. Уборка зерновых и зерно-бобовых культур продолжается, на полях остается около 30 % урожая.

Об этом сообщил глава Голышмановского городского округа Александр Ледаков в своем Telegram-канале. Завершили уборку 8 предприятий, средняя урожайность составила от 24 до 34 центнеров с гектара.

"Это не первый год, когда наши аграрии превышают отметку в сто тысяч тонн. Это возможно благодаря слаженной работе и комплексу мер и усилий, которые наши аграрии научились реализовывать для получения результатов", - подчеркнул Александр Ледаков.

Евгения Тенегина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Голышмановский городской округ , уборочная кампания

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:14 28.09.2023Более 100 тысяч тонн зерна намолотили аграрии Голышманово
13:19 28.09.2023Тюменцы представляют проекты на Российском муниципальном форуме
13:08 28.09.2023В Тюмени открыли еще один автогородок для детей
12:57 28.09.2023Дом "Зодчих" с умными технологиями построили на ул. Андрея Кореневского в Тюмени