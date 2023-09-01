Более 100 тысяч тонн зерна намолотили аграрии Голышманово

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 100 тысяч тонн зерна намолотили аграрии Голышманово по данным на 28 сентября. Уборка зерновых и зерно-бобовых культур продолжается, на полях остается около 30 % урожая.

Об этом сообщил глава Голышмановского городского округа Александр Ледаков в своем Telegram-канале. Завершили уборку 8 предприятий, средняя урожайность составила от 24 до 34 центнеров с гектара.

"Это не первый год, когда наши аграрии превышают отметку в сто тысяч тонн. Это возможно благодаря слаженной работе и комплексу мер и усилий, которые наши аграрии научились реализовывать для получения результатов", - подчеркнул Александр Ледаков.

Евгения Тенегина