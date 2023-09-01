Тобольские врачи проводят диагностику заболеваний сосудов сердца за один день

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Ангиографию сосудов сердца выполняют врачи Областной больницы № 3 в Тобольске в течение одного дня. Ранее на это уходило три дня, пациенту нужно было до трех дней находиться в стационаре кардиологического отделения до прохождения исследования.

Как отметили в областном департаменте здравоохранения, исследование сосудов сердца проводится через небольшой прокол артерии в области запястья с минимальными послеоперационными рисками и кровопотерей. Благодаря этой технологии, в операционной пациент находится 5-10 минут и в этот же день получает результаты исследования.

Отметим, в 2022 году хирурги Областной больницы № 3 провели более 1000 процедур на сердце и сосудах, из которых порядка 400 лечебных - это стентирование коронарных артерий, имплантация электрокардиостимуляторов, эмболизация артерий и тромбэкстракция.