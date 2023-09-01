Тюменцам напомнили правила профилактики бешенства

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 400 тыс. человек, укушенных собаками и другими животными, ежегодно обращаются за медицинской помощью в России. За 2022 год в стране было зарегистрировано два случая гидрофобии – бешенства. В областном управлении Роспотребнадзора напомнили о важности профилактики этого смертельного заболевания во Всемирный день борьбы с бешенством, 28 сентября.

Как рассказали специалисты ведомства, источником возбудителя бешенства чаще всего бывают собаки и кошки, из диких животных – лисицы, летучие мыши, ежи, барсуки, волки, енотовидные собаки. Реже заражение может произойти в результате контакта с больными коровами, овцами, лошадьми, грызунами.

Заражение человека происходит через укусы, раны и ссадины на коже, ослюнение больными животными. Можно подцепить вирус при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной. Особенно опасны укусы головы, лица, кистей рук. Хороших новостей немного, но они все же есть - от человека к человеку вирус не передается.

В ведомстве пояснили, что эффективных методов лечения не существует. Это делает проблематичным спасение жизни больного, если он обратился поздно.

А вот предотвратить бешенство можно при помощи вакцинации и соблюдении правил поведения при контакте с дикими и безнадзорными животными.

| Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области | Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области

Правила просты. Для предупреждения заражения нужно избегать контакта с дикими животными, детям важно объяснить, что нельзя трогать даже ежа, который забрел на дачу.

Также нельзя гладить, кормить и подпускать к себе бездомных и незнакомых животных – они могут быть больны.

Если все же произошел контакт с потенциально больным животным, рану и места, куда могла попасть его слюна, нужно промыть под проточной водой с мылом в течение 10 минут и незамедлительно обратиться за помощью в медучреждение. Там при необходимости врач назначит курс профилактических прививок.

По словам экспертов, существует миф, что для профилактики бешенства делают 40 уколов в живот, но на самом деле это пережиток прошлого. Сейчас прививки, во-первых, делают в плечо, а во-вторых, их всего шесть. Некоторым людям, получившим наиболее тяжелые повреждения, назначают еще и антирабический иммуноглобулин.

Чтобы защитить своих домашних питомцев, нужно ежегодно делать им прививку от бешенства. Вакцинация поможет избежать смертельной болезни самим любимцам и их хозяевам.