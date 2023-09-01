В Тюменской области выловят рыбу для исследования гаффской болезни

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Работы по вылову рыбы из озер, расположенных в труднодоступных территориях Тобольского района, где ранее были зафиксированы случаи гаффской болезни, запланированы в 2023 году. На эти цели в бюджет района поступит 448 тыс. рублей.

Рыбу исследуют на наличие данного заболевания, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Напомним, октябре 2019 году в Тюменской области зарегистрировано несколько случаев гаффской болезни среди жителей д. Ачиры Тобольского района, все они употребляли рыбу из озера Андреевское Ачирского сельского поселения.