В деревне Тобольского района определили 11 образцовых усадеб

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Усадьбу образцового порядка ежегодно определяют в д. Полуянова Тобольского района. Традиции уже более 10 лет. За это время 11 домовладениям присвоен этот престижный статус. Конкуренция большая. Полуяновцы считают, что это помогает делать родную деревню еще более благоустроенной и уютной.

Как рассказала глава Полуяновского сельского поселения Ирина Печеркина, определяет кому присвоить такой статус комиссия по благоустройству.

"Она подводит итоги за год и если хозяева заботятся о своем доме, есть цветники, дом обшит, заборы покрашены, то присваивается звание "Усадьба образцового порядка". Статус дается навсегда, но только если и дальше хозяева заботятся о своем доме и дворе", - пояснила глава сельского поселения.

Лишить звания могут по решению той же комиссии, когда за усадьбой перестали следить и ухаживать.

Сельчане каждый год ждут конкурса. Комиссия проходит по претендентам не один раз, а на протяжении всего лета. Итоги подводят в День села в начале августа.

"Важно, что их признали, оценили вложенный труд. Речь идет даже не столько о конкуренции. Например, начал один хозяин менять забор или красить, глядя на него и соседи тоже стали это делать. Если есть возможность привлечь спонсоров, то мы кроме таблички вручаем и небольшое денежное поощрение", - уточнила Ирина Печеркина.

В сельском поселении три деревни, в них 227 дворов и каждый может быть признан обладателем почетного звания.

Оксана Корнеенкова