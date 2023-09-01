В Тюменской области на покупку жилья для сирот направили 1 млрд рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюмеснкая линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюмеснкая линия"

1 млрд рублей направили на покупку жилья для детей-сирот в Тюменской области в 2023 году. Ключи от новых квартир получили 434 человека, сообщает региональная прокуратура.

До того момента, как они стали новоселами - 194 из них получили компенсации по аренде жилья. Об этом стало известно на заседании межведомственной рабочей группы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов надзорного ведомства.