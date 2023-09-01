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Ишимские медики спасли жителя Татарстана с острым инфарктом

Общество, 14:59 29 сентября 2023

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Ишимские медики оказали помощь 52-летнему жителю Татарстана. Он обратился в приемное отделение Абатской районной больницы. Мужчина жаловался на жгучую, давящую боль за грудиной, которую от терпел в течение двух часов. В 2019 году пациент уже перенес инфаркт миокарда.

При обращении врачи выполнили электрокардиограмму сердца, которая показала признаки острого инфаркта. Оказав необходимую помощь, пациента срочно направили в первичное сосудистое отделение Областной больницы №4 в Ишим.

"Он был в кратчайшие сроки транспортирован в ангиографическую операционную, где ему провели коронароангиографию и ангиопластику передней межжелудочковой артерии, при которой место закупоривания или сужения сосуда расширяется и дополнительно стентируется - внутрь артерии помещается каркас, препятствующий повторному закупориванию", - рассказала заведующая терапевтическим отделением ПСО Мария Макарова.

Сейчас мужчина идет на поправку. Врачи рекомендуют при появлений болей в груди обращаться за медицинской помощью, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

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# врачи , инфаркт , Ишим

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