80 % записей к врачам в Тюменской области оформляются дистанционно

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

80 % записей на прием в медучреждения Тюменской области сделаны дистанционно в первом полугодии 2023 года. По сравнению с показателем прошлого года это больше на 23 %. Об этом во время прямого эфира ЦУР Тюменской области сообщил директор департамента информатизации региона Станислав Логинов.

"Если говорить о вариантах записи, то это наше мобильное приложение "Телемед-72", портал госуслуг, наш кол-центр. Призываю всех граждан пользоваться дистанционными сервисами, и в случае невозможности по каким-то причинам записаться, обязательно обращаться к нам, мы с каждым случаем разбираемся индивидуально", — отметил он.

Станислав Логинов также сообщил, что количество дистанционных записей в детские сады по отношению к данным 2022 года выросло на 14 % и составило 7,5 тыс. заявлений, число записей в школы в электронном виде выросло на 40 % — 12 тыс. заявлений подали в электронном виде.

Вера Коршунова