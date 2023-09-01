В сельской школе Сорокинского района отремонтируют и утеплят фасад

| Фото: ТГ-канал главы Сорокинского района Александра Агеева Александра | Фото: ТГ-канал главы Сорокинского района Александра Агеева Александра

Ремонт и утепление фасада начали делать в школе с. Нижнепинигино Сорокинского района. Строители уже поставили леса и приступили к работе. Ремонт идет по графику. При этом он не мешает учебе школьников, сообщил глава района Александр Агеев.

"Проблема с фасадом возникла давно. Вопрос неоднократно поднимался на сходах граждан. Жителей волновал не только непрезентабельный внешний вид учреждения, но вопрос безопасности, ведь штукатурка кусками начала отсыпаться от стен. В холодное время года в здании было холодно", - уточняется в сообщении.

По словам главы Сорокинского района, ремонт стал возможным благодаря распоряжению губернатора Тюменской области Александра Моора. Также уже утеплено здание начальной школы №1 и будет отремонтирована кровля коррекционной школы.