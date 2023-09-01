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Более 1,3 млн тонн зерна и зернобобовых собрали аграрии Тюменской области

Экономика, 14:04 29 сентября 2023

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Более 1 млн 300 тыс. тонн зерна и зернобобовых собрали агропредприятия Тюменской области. Им предстоит обмолотить еще 23 % полей, площадью 170 тыс. га, сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса.

В Уватском районе урожай собрали на 95 % от плана, в Упоровском и Заводоуковском округе – 93 %, Исетском районе – 90 %. Еще 12 районов области перешагнули отметки от 70 % до 80 % убранных площадей.

В Тюменской области также собирают овес, ячмень, горох, кукурузу, рапс, лен, картофель, капусту, свеклу, морковь и лук. А с экспериментальных площадок получают подсолнечник, чеснок и горчицу.

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# АПК , зерно , уборочная кампания

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