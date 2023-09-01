Тюменские поисковики вернули красноармейца родным в Кемеровскую область

| Фото: пресс-служба Тюменского областного поискового центра | Фото: пресс-служба Тюменского областного поискового центра

Торжественно-траурная церемония погребения останков красноармейца Петра Челухоева и передачи его личных вещей родственникам состоялась в г. Белово Кемеровской области 29 сентября. Обнаружил его в августе 2023 года тюменский сводный поисковый отряд "Десант памяти", сообщает пресс-служба Тюменского областного поискового центра.

ХХV Международная учебно-тренировочная Вахта памяти, посвященная 80-летию освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков, проходила на территории Темкинского района Смоленской области. В ходе полевых работ поисковикам из Тюмени удалось обнаружить останки бойца, а при нем – его медальон. Специалисты оперативно установили данные военнослужащего: Петр Степанович Челухоев, 1919 года рождения, уроженец Кемеровской области. Он призван на фронт Ойрот-Турским РВК. В скором времени благодаря усилиям кемеровских поисковиков и неравнодушных местных жителей была найдена племянница красноармейца.

Как рассказала племянница Петра Челухоева, у бойца было четыре брата. Из пятерых мужчин с боев Великой Отечественной войны вернулись только двое. Спустя 80 лет на малой Родине, в Кемеровской области, с отданием воинских почестей перезахоронили третьего – Петра Степановича Челухоева.

"Большая удача, что мы смогли обнаружить останки бойца, найти солдатский медальон и быстро прочитать его вкладыш. Мы благодарны поисковикам Кемеровской области, которые приняли участие в поиске родственников Петра Степановича. Благодаря нашим общим стараниям мы сегодня здесь выполняем свой долг перед павшим защитником Отечества и передаем его личные вещи племянницам. Вечная память герою", - обратился к участникам церемонии специалист Тюменского Областного поискового центра им. Артура Ольховского Алексей Минин.

Проститься с защитником Родины собрались представители администрации Беловского муниципального округа, участники региональных отделений "Поискового движения России" в Кемеровской и Тюменской областях, местные жители и родственники военнослужащего.