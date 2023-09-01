  • 29 сентября 202329.09.2023пятница
  • USD97,0018
    EUR102,0979
  • В Тюмени 10..12 С 2 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В День воссоединения новых регионов с Россией в Тюмени пройдут концерты, выставки и акции

Общество, 14:48 29 сентября 2023

Телеграм-канал Александра Моора (архив) | Фото: Телеграм-канал Александра Моора (архив)

День воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией тюменцы отметят концертами, выставками и акциями, которые пройдут 29 и 30 сентября. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Стартуют мероприятия 29 сентября у площади ДК "Торфяник" в 15 часов 40 минут. Здесь пройдет флешмоб "Из Тюменской области с любовью" — волонтеры предложат написать пожелание, напутствие или поздравление молодым людям из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В 16 часов здесь же пройдет концерт творческих коллективов и представителей общественных объединений Тюмени.

30 сентября в ялуторовском музее "Торговые ряды" в 11 часов откроют выставку о специальной военной операции на Украине "Наследники Великой Победы". В 12 часов в "Аванпосте" состоится "Земля Донбасса" — торжественное построение, передача кубка с землей Донбасса воспитанникам центра. В 14 часов стартует выставка, посвященная истории "Молодой гвардии" "Верности клятве вашей — бессмертие". Она пройдет в Историческом парке "Россия — моя история".

Также в этот день в 10 часов в детских лагерях и центрах тюменцы проведут торжественную линейку, посвященную памятной дате.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# акции , выставки , ДНР , концерты , ЛНР , Новороссия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:10 29.09.2023Сотрудники "Россети Тюмень" выпустили в Иртыш более 3,5 тыс. мальков осетра
14:59 29.09.2023Ишимские медики спасли жителя Татарстана с острым инфарктом
14:48 29.09.2023В День воссоединения новых регионов с Россией в Тюмени пройдут концерты, выставки и акции
14:37 29.09.2023В сельской школе Сорокинского района отремонтируют и утеплят фасад