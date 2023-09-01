В День воссоединения новых регионов с Россией в Тюмени пройдут концерты, выставки и акции

| Фото: Телеграм-канал Александра Моора (архив) | Фото: Телеграм-канал Александра Моора (архив)

День воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией тюменцы отметят концертами, выставками и акциями, которые пройдут 29 и 30 сентября. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Стартуют мероприятия 29 сентября у площади ДК "Торфяник" в 15 часов 40 минут. Здесь пройдет флешмоб "Из Тюменской области с любовью" — волонтеры предложат написать пожелание, напутствие или поздравление молодым людям из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В 16 часов здесь же пройдет концерт творческих коллективов и представителей общественных объединений Тюмени.

30 сентября в ялуторовском музее "Торговые ряды" в 11 часов откроют выставку о специальной военной операции на Украине "Наследники Великой Победы". В 12 часов в "Аванпосте" состоится "Земля Донбасса" — торжественное построение, передача кубка с землей Донбасса воспитанникам центра. В 14 часов стартует выставка, посвященная истории "Молодой гвардии" "Верности клятве вашей — бессмертие". Она пройдет в Историческом парке "Россия — моя история".

Также в этот день в 10 часов в детских лагерях и центрах тюменцы проведут торжественную линейку, посвященную памятной дате.