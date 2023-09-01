Программу для проектирования инфраструктуры месторождений разработали в ТюмГУ

| Фото: utmn.ru | Фото: utmn.ru

Программную платформу для проектирования инфраструктуры месторождений разработали в Передовой инженерной школе ТюмГУ. Прототип может стать инструментом поддержки при начальной разработке нефтегазовой системы и позволит сократить сроки ввода объектов, сообщает пресс-служба вуза.

Создание решения вызвано тем, что увеличение доли трудноизвлекаемых запасов, повышает сложность нефтегазовых проектов. Для этого необходимо адаптировать существующие подходы и технологии еще на стадии разработки и обустройства месторождений.

Основу приложения от ученых Игоря Глухих, Кристины Нониевой, Дмитрия Лисса и их коллег, составляет пользовательский интерфейс для ввода требований по проекту и вывода результата конфигурирования системы, программная часть для обработки запросов и алгоритмов. В качестве основного метода для описания нефтегазовых объектов выбрано онтологическое моделирование. Оно входит в арсенал искусственного интеллекта для работы со слабо формализованными сведениями об объектах и отношениях между ними.

Важная особенность предлагаемой разработки – то, что она работает с онтологической базой знаний, которая создается, редактируется, и сохраняется в формате owl-файла общедоступным графическим редактором онтологий Protégé.