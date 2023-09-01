  • 29 сентября 202329.09.2023пятница
  • USD97,0018
    EUR102,0979
  • В Тюмени 13..15 С 3 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Программу для проектирования инфраструктуры месторождений разработали в ТюмГУ

Экономика, 17:23 29 сентября 2023

utmn.ru | Фото: utmn.ru

Программную платформу для проектирования инфраструктуры месторождений разработали в Передовой инженерной школе ТюмГУ. Прототип может стать инструментом поддержки при начальной разработке нефтегазовой системы и позволит сократить сроки ввода объектов, сообщает пресс-служба вуза.

Создание решения вызвано тем, что увеличение доли трудноизвлекаемых запасов, повышает сложность нефтегазовых проектов. Для этого необходимо адаптировать существующие подходы и технологии еще на стадии разработки и обустройства месторождений.

Основу приложения от ученых Игоря Глухих, Кристины Нониевой, Дмитрия Лисса и их коллег, составляет пользовательский интерфейс для ввода требований по проекту и вывода результата конфигурирования системы, программная часть для обработки запросов и алгоритмов. В качестве основного метода для описания нефтегазовых объектов выбрано онтологическое моделирование. Оно входит в арсенал искусственного интеллекта для работы со слабо формализованными сведениями об объектах и отношениях между ними.

Важная особенность предлагаемой разработки – то, что она работает с онтологической базой знаний, которая создается, редактируется, и сохраняется в формате owl-файла общедоступным графическим редактором онтологий Protégé.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# месторождение нефти , программное обеспечение , ученые

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:23 29.09.2023Программу для проектирования инфраструктуры месторождений разработали в ТюмГУ
16:38 29.09.2023Производитель тротуарной плитки стандартизировал работу на упаковке и сортировке
15:21 29.09.2023Строительные компании Тюменской области предлагают 2,3 тыс. вакансий
14:04 29.09.2023Более 1,3 млн тонн зерна и зернобобовых собрали аграрии Тюменской области