Тобольские врачи проводят уникальные операции по восстановлению плечевого сустава

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Современную артроскопическую технологию начали применять врачи Областной больницы №3 в Тобольске для восстановления сухожильно-связочного аппарата при повреждениях плечевого сустава. Операции по восстановлению плеча проводят на регулярной основе травматологи Марат Губайдулин и Артем Рустамов, сообщает пресс-служба Областной больницы №3.

Боли в области плечевого сустава — распространённая жалоба среди спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни, а также возрастных пациентов. Артроскопия плечевого сустава необходима в тех случаях, когда повреждаются связки, мышцы и сухожилия.

Операция без разреза сопровождается тремя небольшими проколами в плече и помогает выявить очаги повреждений. Далее выполняется иссечение рубцовой ткани, обломков хрящей, сшивание разрывов сухожилий, отвечающих за движения в плечевом суставе, устранение нестабильности плеча после вывихов.

"В ходе малоинвазивной операции можно устранить все повреждения с минимальными потерями, а окружающие здоровые ткани остаются неповреждёнными. Благодаря такому виду вмешательства пациенты в будущем не будут иметь опасных осложнений, что существенно повысит качество их жизни", – пояснил заведующий травматологическим отделением Областной больницы № 3 Марат Губайдулин.