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В Голышмановском округе жители деревни создали парк отдыха

Общество, 16:48 30 сентября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Зону отдыха на месте пустыря самостоятельно создали жители малой деревни Оськина Голышмановского округа. Там прописаны около сотни человек, пишет Мегатюмень.

Активисты решили создать парк после открытия в 2022 году памятника участникам Великой Отечественной войны на центральной улице. Была собрана инициативная группа, которая разработала социальный проект "Красота вокруг нас".

"Защитили его на окружном конкурсе гражданских инициатив и получили 40 тысяч рублей на реализацию, часть затрат селяне взяли на себя, - рассказала руководитель проекта Светлана Сидоренко.

Местные жители расчистили территорию от мусора, выкорчевали старые деревья и кустарники, отсыпали дорожки, установили ограждение по периметру, разбили газоны и клумбы. Высадили саженцы сосны, березы, рябины. Предусмотрели детскую игровую зону, установили качели и песочницу, вдоль дорожек установили скамьи и арт-объекты. Работа по обустройству парка продолжается.

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# благоустройство , Голышмановский городской округ

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