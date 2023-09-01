В Голышмановском округе жители деревни создали парк отдыха
Зону отдыха на месте пустыря самостоятельно создали жители малой деревни Оськина Голышмановского округа. Там прописаны около сотни человек, пишет Мегатюмень.
Активисты решили создать парк после открытия в 2022 году памятника участникам Великой Отечественной войны на центральной улице. Была собрана инициативная группа, которая разработала социальный проект "Красота вокруг нас".
"Защитили его на окружном конкурсе гражданских инициатив и получили 40 тысяч рублей на реализацию, часть затрат селяне взяли на себя, - рассказала руководитель проекта Светлана Сидоренко.
Местные жители расчистили территорию от мусора, выкорчевали старые деревья и кустарники, отсыпали дорожки, установили ограждение по периметру, разбили газоны и клумбы. Высадили саженцы сосны, березы, рябины. Предусмотрели детскую игровую зону, установили качели и песочницу, вдоль дорожек установили скамьи и арт-объекты. Работа по обустройству парка продолжается.