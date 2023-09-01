Тюменская область вошла в топ-20 регионов с самыми путешествующими жителями

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы стали чаще путешествовать по стране. В этом году жители области вошли в число регионов с самыми активными туристами, заняв двадцатую строчку рейтинга. При этом больше всего по России путешествуют москвичи, петербуржцы и самарчане и югорчане, выяснили эксперты МегаФона на основе анализа обезличенных данных абонентов.

По общему количеству принятых туристов по-прежнему лидирует Краснодарский край. Второе место занимает Москва, а замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург. В пятерку самых популярных регионов также вошли Дагестан и Татарстан.

При этом лидером роста минувшего летнего сезона стала Мурманская область, которую в летние месяцы посетили на 39% больше россиян, чем за аналогичный период прошлого года. Следом в рейтинге идут Амурская область и Дагестан (+17%). По 16% прибавили Забайкальский край и Калининградская область. Главными точками притяжения на карте страны стали космодром Восточный, Сулакский каньон и бархан Сарыкум в Дагестане, город-курорт Зеленоградск в Калининградской области.

Туристы из Тюменской области поддержали общероссийские тренды, активно открывая для себя новые туристические локации в Дагестане, Калининграде и Мурманской области. На побережье Кольского залива и Баренцева моря в этом году отправились вдове больше тюменцев, чем годом ранее. Там путешественников привлекают озера для рыбалки — Воче-Ламбина, Имандра, Чунозеро, а также сплавы по реке Кола и морские прогулки с фотоохотой на китов в Териберке.

Растет и туристическая привлекательность Тюменской области. В этом году в наш регион посетили на 9% больше путешественников, чем годом ранее. Помимо гостей из соседних округов и областей активнее других в Тюмень и Тобольск наведывались жители Москвы, Санкт-Петербурга и Башкирии.

Наиболее активно ездят по стране жители Тюменской области в возрасте 31-45 лет, на них приходится больше половины всех поездок. В путешествиях по России россияне тратят на 10% больше интернет-трафика, чем в домашнем регионе.