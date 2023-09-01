Зарплата жителей Тюменской области за год выросла на 14,9%

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

72 тыс. 966 рублей составил в июле размер среднемесячной номинально начисленной зарплаты в Тюменской области. Это на 14,9% больше, чем годом ранее, пишет "Вслух.ру".

Начиная с мая, заработок работников стабильно превышает 71 тыс. рублей в месяц. Самый низкий в 2023 году был зафиксирован в январе — чуть меньше 60 тыс. рублей.

Уровень зарплат в Тюменской области выше общероссийского и находится на третьем месте в Уральском федеральном округе.

В ЯНАО средний размер зарплаты составил 144 тыс. 786 рублей, в ХМАО-Югре - 112 тыс. 564 рублей, в Свердловской области - 62 тыс. 718 рублей, в Челябинской — 56 тыс. 749 рублей, в Курганской — 48 тыс. 612 рублей.

Средняя зарплата по России в июле достигла 71 тыс. 419 рублей, в Москве — 128 тыс. 329 рублей.