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Режиссеры и педагоги "Космоса" проведут мастер-классы для тюменцев

Общество, 20:39 30 сентября 2023

сообщество МТЦ "Космос" ВКонтакте | Фото: сообщество МТЦ "Космос" ВКонтакте

Открытые лекции и мастер-классы проведут режиссеры и педагоги молодежного театрального центра "Космос" с 7 по 24 октября.

7 октября состоится лекция технического специалиста "Космоса" Александра Лазова "Перформативные практики: от самых первых до современных". Он расскажет об истории развития перформативных практик, их влиянии на культуру и общество, связи с другими видами искусства.

16 октября театральный педагог и режиссер Алексей Ракульцев прочитает лекцию "Что такое социальный театр и зачем он нужен?". На примере конкретных кейсов, эксперт расскажет, как создавать спектакли на острые социальные темы, пишет Moi-portal.ru.

21 октября состоится лекция от преподавателя драматургии Марины Дадыченко "Проклятие дедлайнов". Она расскажет о прокрастинации с научной точки зрения. 24 октября пройдет мастер-класс "Тренировка режиссерского мышления" от руководителя театрального центра "РяДом" Светланы Ханжиной. Участники узнают, как придумать спектакль, на какие вопросы нужно ответить, чтобы сложилась концепция спектакля.

Событие проходят в рамках театральной школы "Теплица". Вход по предварительной регистрации. Возрастное ограничение 16+. Ссылку на регистрацию можно найти в группе театрального центра "ВКонтакте".

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# МТЦ Космос , театр

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