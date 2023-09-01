Тюменцы научились распознавать фальшивые банкноты на Дне открытых дверей в Банке России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы научились распознавать фальшивые банкноты, а также узнали, как изготавливали деньги на Дне открытых дверей в региональном отделении Центробанка России 30 сентября. Также на экскурсии жители посетили кабинет управляющего конца XIX века, увидели самую крупную банкноту и многое другое.

История Банка России началась в 1860 году, когда российский император Александр II подписал указ об образовании Государственного Банка. Согласно уставу, он должен был способствовать "оживлению торговых оборотов и упрочению денежной кредитной системы". В Тюменской области первая контора отделения была создана в Тобольске 11 апреля 1894 года, через полгода, 27 октября, региональное отделение появляется в Тюмени. Тогда первое здание находилось там, где сейчас расположен ДК "Нефтяник".

"Также здесь у нас представлен кабинет управляющего конца XIX века. В углу как правило всегда стоял сейф. Он весил 800 килограмм. У нас он здесь настоящий, конечно, отреставрированный, потому что нашли мы его в подвале в одном из отделений не в таком виде. Засовы здесь свои, они до сих пор сохранились. Но самое загадочное здесь – внутренняя дверь. Специалисты до сих пор не смогли ее вскрыть, поэтому, что там внутри мы не знаем. У нас тоже есть такая неразгаданная тайна", - поделился с гостями историей экскурсовод Сергей Мирошин.

Гостям рассказали и о том, как изготавливали монеты в эпоху Петра I, какие деньги в царской России называли "катеньками" и "петеньками", о самой крупной банкноте номиналом в миллиард рублей. Узнали тюменцы и о том, что у денег, помимо аверса, реверса и ребра, есть четвертая сторона. По словам специалиста, это история, то есть, что отчеканено на монете, какие предания и мифы связанны с ней. Бывает небольшое отклонение в надписи или рисунке поднимает ее ценность в десятки и сотни раз.

Особый ажиотаж у посетителей Банка России вызвала интерактивная программа "Кассовый узел". У них появилась возможность самим пересчитать деньги, проверить их подлинность на специальном оборудовании, а также гости увидели уничтоженный 1 млн рублей.

"Да, это настоящие деньги, наши специалисты уничтожили тысячные купюры. Они были уже непригодны – старые, потрепанные, слишком грязные", - отметила экскурсовод Лариса Казакевич.

Многие пришли на экскурсию семьями. По мнению одной из участниц Натальи Корниковой, это хорошая возможность познакомить детей с историей и реальными деньгами. "Сейчас почти все всегда пользуются картами, наличкой мало кто платит. Было интересно все посмотреть, многое узнать, а больше всего понравилось считать деньги. Это успокаивает, получается такая психотерапия", - смеется тюменка.

Экскурсии продлятся до 18 часов. На них нужна была предварительная запись. Также в этот день для школьников и студентов проходят мастер-классы "С финансами на ТЫ". В игровой форме учащиеся сталкиваются с реальными жизненными ситуациями, которые помогут им в будущем не попасть в долговую яму и не стать жертвой мошенников.

Напомним, что День открытых дверей проходит в региональном отделении Банка России в пятый раз. В 2016 году жителям предлагали выбирать города и символы, которые будут изображены на банкнотах в 200 и 2 тыс. рублей. В 2017 году – презентовали новые банкноты, а в 2018 и 2019 года – проходили игры, викторины и лекции по финансовой грамотности. Главная цель таких мероприятий – финансовое просвещение людей различных возрастов и повышение интереса к истории банковского дела в стране.

Виктория Макарова