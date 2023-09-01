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Педагог из Тюмени Наталья Прокопенко стала лауреатом "Учителя года России – 2023"

Общество, 15:37 30 сентября 2023

пресс-служба Минпросвещения РФ | Фото: пресс-служба Минпросвещения РФ

Учитель русского языка и литературы школы №25 Тюмени вошла в число 15 лауреатов Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2023". Она продолжит борьбу во втором очном туре финала, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

Первый тур финала Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2023" проходил в Московской области. Финалисты написали педагогический диктант, представили на суд жюри свои уроки и внеурочные занятия.

Испытания второго тура пройдут с 1 по 4 октября. Лауреаты проведут авторские мастер-классы, будут участвовать в пресс-конференции "Вопрос учителю года" и выступят с лекцией "Слово учителю". Оценивать их работу будут члены Большого, родительского, ученического и студенческого жюри.

Церемония награждения победителя и призеров 2023 года состоится в рамках Большой учительской недели в Государственном Кремлевском дворце 5 октября. Победителю вручат главный приз конкурса – "Большого хрустального пеликана".

В Год педагога и наставника впервые победитель профессионального конкурса получит главный приз в размере 1 миллиона рублей, а призеры – по 500 тысяч рублей.

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