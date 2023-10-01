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В сельской школе Голышмановского округа после ремонта откроют детский сад

Общество, 08:51 01 октября 2023

администрация Голышмановского городского округа | Фото: администрация Голышмановского городского округа

Детский сад на 25 воспитанников откроют после ремонта в школе с. Королёвское Голышмановского городского округа. Прежнее здание дошкольного учреждения пришло в негодность. Для дошколят выделили отдельное крыло, его реконструкция началась в конце сентября.

Вместе с тем и в основном корпусе школе, рассчитанной на 81 ученика, уже отремонтировали актовый зал и библиотеку. Обновление обошлось в 2,5 млн рублей.

"Строители сняли старое напольное покрытие до плит, армировали их, залили бетоном. Стены очистили от старой штукатурки и нанесли новую. Заменили электропроводку, установили новые датчики пожарной сигнализации и дополнительные розетки в актовом зале, двери. Надеемся, что со временем получим и новую мебель", - рассказал руководитель Королёвской сельской администрации Сергей Ткачук.

Для дошколят оборудуют четыре кабинета, а также отдельный вход, запасные пожарные выходы, инженерные системы, пишет КП-Тюмень.

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# Голышмановский округ , детский сад , ремонт школ

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