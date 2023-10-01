Врачи Ишима спасли жизнь велосипедисту с инфарктом из Армизонского района

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Армизонского велосипедиста, который во время очередной поездки почувствовал боль в груди, спасли врачи Областной больницы №4 Ишима. Мужчина ведет здоровый образ жизни, но дав себе нагрузку не по возрасту, спровоцировал инфаркт, сообщает медучреждение.

"Думал, что потерплю и пройдет, но легче не становилось. Наоборот, боль только усиливалась. Пришлось просить помощи. Решили ехать на машине со знакомым до приемного отделения бердюжской больницы, сюда было ближе. Меня сразу на носилках закатили в скорую, и - в Ишим", - рассказал 69-летний житель с. Калмак.

Медбригада облегчила симптомы, а уже по приезду мужчину приняли в отделении кардиологии, где врачи провели коронароангиографию и стентирование. Пациенту стало легче дышать, ушла боль.

Заведующий терапевтическим отделением ОБ № 4 Мария Макарова уверена, что при соблюдении всех рекомендаций пациент быстро вернется к своей привычной активности. В течение года он будет наблюдаться у кардиолога и принимать назначенные лекарства.