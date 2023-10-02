  • 2 октября 20232.10.2023понедельник
  • В Тюмени 8..10 С 5 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Уватском районе за пять лет построили 366 домов

Экономика, 10:46 02 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

366 домов ввели в эксплуатацию в Уватском районе за пять лет. Общая площадь нового жилья превысила 57 тыс. кв. м, сообщил глава района Вячеслав Елизаров в своем Тelegram-канале.

Кроме того, начиная с 2018 года, в населенных пунктах отремонтировали 80 помещений, площадью 10 тыс. кв. м, а в стадии строительства - 624 дома

В рамках программ благоустройства установлено 18 детских площадок, в которых поменяли оборудование или смонтировали новое. Построены две школы и столько же спортивных объектов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# благоустройство , ремонт , строительство жилья , Уватский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:46 02.10.2023В Уватском районе за пять лет построили 366 домов
10:13 02.10.202370 местных производителей представят свои экспозиции на выставке "Тюменская марка"
09:51 02.10.2023Производительность труда повысили 80 предприятий Тюменской области в 2023 году
18:47 01.10.2023113 тысяч рублей составляет средняя зарплата врачей в Тюменской области