В Уватском районе за пять лет построили 366 домов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

366 домов ввели в эксплуатацию в Уватском районе за пять лет. Общая площадь нового жилья превысила 57 тыс. кв. м, сообщил глава района Вячеслав Елизаров в своем Тelegram-канале.

Кроме того, начиная с 2018 года, в населенных пунктах отремонтировали 80 помещений, площадью 10 тыс. кв. м, а в стадии строительства - 624 дома

В рамках программ благоустройства установлено 18 детских площадок, в которых поменяли оборудование или смонтировали новое. Построены две школы и столько же спортивных объектов.