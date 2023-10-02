В Уватском районе за пять лет построили 366 домов
Экономика, 10:46 02 октября 2023
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
366 домов ввели в эксплуатацию в Уватском районе за пять лет. Общая площадь нового жилья превысила 57 тыс. кв. м, сообщил глава района Вячеслав Елизаров в своем Тelegram-канале.
Кроме того, начиная с 2018 года, в населенных пунктах отремонтировали 80 помещений, площадью 10 тыс. кв. м, а в стадии строительства - 624 дома
В рамках программ благоустройства установлено 18 детских площадок, в которых поменяли оборудование или смонтировали новое. Построены две школы и столько же спортивных объектов.