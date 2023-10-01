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Галерею современного искусства и еще 29 проектов поддержат в Тюменской области

Общество, 10:36 01 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Галерею современного искусства и еще 29 проектов поддержат в Тюменской области. Мультицентр "Контора пароходства" подвел итоги программы поддержки создателей. С апреля по сентябрь эксперты приняли 90 заявок, трети из авторов помогут в развитии. Поддержку получили тюменские художники, музыканты и мастера, ведущие подкастов.

"Мы рады, что ресурсная поддержка остается актуальной. В этом году пришло много заявок по выставочным проектам. Это показывает высокий уровень доверия к нашей работе", -подчеркнула руководитель отдела поддержки сообществ Елена Клейман.

В числе проектов, прошедших отбор - "Союзники" творческого объединения "СПКТР", галерея современного искусства VolARTgallery, философский лекторий Елизаветы Фетисовой и музыкальная группа "Зрачки". Коллективам уже помогли настроить таргетированную рекламу.

Трое авторов прошли консультацию с SMM-специалистом и куратором художественных проектов, среди них — тюменская художница Ксения Баданова с идеей выставки "Путешествие во времени с телефоном в руке". Еще двух авторов проконсультировал режиссер театрально-художественных проектов — им помогли составить концепции театральных постановок.

Пять сообществ получили фотосопровождение событий, шесть тюменских музыкантов — слоты на записи песен, восемь авторов — стажировку в мультицентре "Контора пароходства" и молодежном информационном портале Moi-Portal.ru, сообщает Мегатюмень.

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# Контора пароходства , поддержка , творчество

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