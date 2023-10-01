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Мастер техникума из Тюмени поборется за победу в финале федерального профконкурса

Общество, 14:29 01 октября 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

За победу в финале конкурса "Мастер года" поборется педагог Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Иван Зарубин. По итогам испытаний он вошел в десять лучших мастеров системы среднего профобразования РФ, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Педагогов ждет последнее испытание - "Влюбись в профессию". Церемония закрытия конкурса "Мастер Года" состоится 2 октября.

Трансляция здесь.

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# мастера , профессиональное обучение

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