Мастер техникума из Тюмени поборется за победу в финале федерального профконкурса

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

За победу в финале конкурса "Мастер года" поборется педагог Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Иван Зарубин. По итогам испытаний он вошел в десять лучших мастеров системы среднего профобразования РФ, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Педагогов ждет последнее испытание - "Влюбись в профессию". Церемония закрытия конкурса "Мастер Года" состоится 2 октября.

Трансляция здесь.