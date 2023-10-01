Форум "На 55 с плюсом" открыли в Тюмени

| Фото: t.me/operativnyishtabtyumen | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Форум "На 55 с плюсом" открыли в музейном комплексе им. И. Я. Словцова Тюмени 1 октября. Участникам представили лучшие практики серебряных добровольцев региона, сообщает информационный центр правительства.

"Форум проходит в Тюменской области ежегодно. Данное событие включает в себя массу площадок, которые демонстрируют все новое и самое интересное для людей старшего поколения. Низкий поклон за вашу деятельность. Спасибо за помощь участникам СВО и их семьям", - сказал на торжественном открытии первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов.

Форум – основное мероприятие традиционной масштабной акции "Пусть осень жизни будет золотой!".

"Сегодня здесь собраны лучшие практики и лучшие технологии. Хотелось бы поблагодарить за все проекты, которыми гордится регион. Желаю и дальше развивать эту деятельность, вовлекая как можно больше людей", - подчеркнула начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и делам инвалидов департамента социального развития региона Байматова Гульнара.

Волонтерам вручили региональные награды.

В эти минуты на пешеходной улице Дзержинского выступают творческие коллективы. В течении дня здесь пройдут мастер-классы, ярмарка. Талантливые пенсионеры смогут показать себя на сцене в рамках "Открытого микрофона", а самых смелых ждут "бабушки особого назначения" и сотрудники МЧС.