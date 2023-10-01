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В Тюмени закрыли летний сезон Лиги дворового спорта России

Общество, 17:20 01 октября 2023

t.me/operativnyishtabtyumen | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Летний сезон Лиги дворового спорта России закрыли в Тюмени. Организовано 200 мероприятий по шахматам, футболу, волейболу и стритболу. Лучших спортсменов наградили медалями и кубками на территории гимназии №1.

"Главное, что все получили положительные эмоции. Гости должны всегда побеждать, а мы гостеприимный проект. Его задача – быть реализованным в каждом субъекта Российской Федерации. Мы достигли серьезных результатов за сезон. 110 человек трудятся, чтобы проект развивался. Впереди зимний сезон, работы еще больше. До встречи во дворах вашего города", - сказал руководитель Лиги дворового спорта России Егор Южаков

В рамках закрытия сезона состоялся самый массовый турнир по шахматам в истории дворового спорта. Одновременно за 62 доски сели сильнейшие игроки.

А на поле в товарищеском матче встретились команда исполнительных муниципальных органов власти, капитаном которой стал главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, и команда лиги дворового Матч завершился со счетом 3:0 в пользу чиновников.

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# дворовый спорт

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