Жители региона могут оставить свои пожелания в "сердце" Тюменской области

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Жители региона могут оставить свои пожелания в "сердце" Тюменской области. Инсталляция стала прототипом того, что будет представлено на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве 4 ноября. А пока признаться в любви региону можно в "Конторе пароходства" Тюмени.

"У Тюменской области очень много достижений и возможностей, поэтому непросто выбрать, что же именно рассказать гостям нашего стенда на выставке-форуме. Обязательно удивим тем, что мы столица термальных вод России, что здесь было древнее море. Но еще больше расскажут сами жители через свои признания", - рассказала руководитель региональной Дирекции Международной выставки-форума "Россия" Юлия Халитова.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Арт-объект составлен из пожелания жителей региона. они свернуты в трубочки. Из них и состоит инсталляция.