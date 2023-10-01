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Жители региона могут оставить свои пожелания в "сердце" Тюменской области

Общество, 17:47 01 октября 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Жители региона могут оставить свои пожелания в "сердце" Тюменской области. Инсталляция стала прототипом того, что будет представлено на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве 4 ноября. А пока признаться в любви региону можно в "Конторе пароходства" Тюмени.

"У Тюменской области очень много достижений и возможностей, поэтому непросто выбрать, что же именно рассказать гостям нашего стенда на выставке-форуме. Обязательно удивим тем, что мы столица термальных вод России, что здесь было древнее море. Но еще больше расскажут сами жители через свои признания", - рассказала руководитель региональной Дирекции Международной выставки-форума "Россия" Юлия Халитова.

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Арт-объект составлен из пожелания жителей региона. они свернуты в трубочки. Из них и состоит инсталляция.

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# инсталляция , Контора пароходства

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