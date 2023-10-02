Образовательный форум впервые проходит на фестивале "Ноль плюс" в Тюмени

| Фото: из Telegram-канала Руслана Кухарука | Фото: из Telegram-канала Руслана Кухарука

VI Международный форум "Кинопедагогика" впервые проходит в рамках Международного фестиваля детского и семейного кино "Ноль плюс" в виде образовательного события. На него со всей России съедутся 300 человек.

Об этом сообщил президент Международного детского и семейного кинофестиваля "Ноль плюс" Николай Данн на церемонии открытия в ДК "Нефтяник" 1 октября.

"На протяжении нескольких лет мы проводили форум, на котором каждый рассказывал о том, чего он достиг. В 2023 году впервые сделали образовательный форум. На нем уже будем делиться опытом. Расскажем, как смотреть кино с детьми, какие темы брать, как создавать киноурок, как сделать так, чтобы кино стало хорошим инструментом. Мы смотрим на кино не как на искусство. Важно, чтобы воспитание встало на первое место. 300 человек приезжает со всей России, мы надеемся, что это будет и дальше продолжаться", — поделился Николай Данн.

VI Международный форум "Кинопедагогика" адресован профессионалам и педагогам. Киноисскуство — инструмент, позволяющий совершенно по-другому рассказать юному поколению о том, что является ценностью, считает глава города Руслан Кухарук. "Символично, что этот проект помогает тем, кто дает правильные знания детям, в Год педагога и наставника", — сказал он.

Посмотреть трансляции форума "Кинопедагогика" можно в сообществе фестиваля "Ноль плюс" во ВКонтакте.

Фестиваль "Ноль плюс" проходит в Тюмени с 1 по 8 октября. С расписанием можно ознакомиться по ссылке. На все мероприятия фестиваля вход свободный — по предварительной регистрации.

Возрастное ограничение: 0+.

Отметим, в 2023 году Международный фестиваль детского и семейного кино "Ноль плюс" проходит в Тюмени в десятый раз. За это время более четырех тысяч подростков стали участниками киношкол и других проектов крупного события. На участие в фестивале за десять лет поступило более 15 тыс. заявок из 100 стран. В программу "Ноль плюс" вошло около 1 тыс. 500 фильмов.

Инна Пахомова