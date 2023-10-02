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Новый врач-хирург начал работать в голышмановской больнице

Общество, 14:59 02 октября 2023

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Врач-хирург Чингиз Тойчуев присоединился к коллективу Областной больницы №11 в п. Голышманово.

За 2023 год в сельскую медицину пришли работать два врача-терапевта участковых, врач-хирург и 12 специалистов среднего медперсонала, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

"Приход новых специалистов позволит нам укрепить первичное звено здравоохранения и повысить уровень медицинской помощи, доступной жителям сельской местности. Мы благодарны нашим молодым коллегам за их решение работать в сельской медицине и готовы обеспечить им поддержку и условия для эффективной работы", - сказал главный врач больницы Алексей Белов.

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# врачи , здравоохранение

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