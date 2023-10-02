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Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" стала обязательной

Общество, 14:37 02 октября 2023

duma.gov.ru

Для повышения безопасности аккаунтов пользователей и усиления защиты их персональных данных Минцифры вводит дополнительное подтверждение для входа на Госуслуги.

С 1 октября оно стало обязательным для новых пользователей портала и для тех, кто восстанавливает учётную запись, сообщает пресс-служба Минцифры России.

"Проект постановления о двухфакторной аутентификации в ближайшее время примет правительство, - отмечено в сообщении. - После этого пользователи смогут в последний раз войти в аккаунт без подтверждения. Это позволит уточнить данные, например телефона, и определиться с выбором дополнительной защиты. Те, кто не установит второй фактор в этот визит, будут обязаны выбрать его во время следующего входа".

Предусмотрено три варианта дополнительной защиты: код из СМС, одноразовый код из специального приложения (ТОТР), вход по биометрии.

Чтобы установить второй фактор защиты, войдите в свой профиль в личном кабинете Госуслуг. В разделе "Безопасность" выберите "Вход с подтверждением", выберите один из трёх вариантов дополнительного подтверждения.

При необходимости изменить телефон для СМС-подтверждения можно в разделе "Безопасность" при выборе второго фактора. СМС-код для смены номера придёт, в том числе, на старый телефон. Если он уже недоступен, изменить номер можно в приложении банка-партнёра или ближайшем МФЦ.

Дополнительное подтверждение для входа подключил уже каждый третий пользователь портала — всего более 35 млн человек.

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