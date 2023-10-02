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Тюменские волонтеры пересадили 50 саженцев сибирской сосны

Общество, 17:34 02 октября 2023

"Тюмень Водоканал" | Фото: "Тюмень Водоканал"

50 двухлетних саженцев сибирской кедровой сосны пересадили волонтеры "Росводоканал Тюмень" в рамках проекта "Кедры России". Деревьям предстоит расти набираться сил в новых горшочках около трех лет, затем их высадят на постоянное место в живой природе, сообщает пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал".

"Мы выращиваем растения своими силами или получаем от единомышленников. Последние 50 саженцев нам передал в дар председатель алтайского регионального отделения общероссийского проекта "Кедры России". Зимовать растения будут на улице, наша задача - следить, чтобы грунт в горшочках был влажным, а при наступлении холодов сберечь саженцы от морозов", - рассказала куратор тюменского регионального отделения проекта "Кедры России" Вера Пахомчик.

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Волонтеры тюменского водоканала в 2023 году уже пересадили более 1,1 тыс. маленьких саженцев сибирской кедровой сосны, выращенных из семян. Также в этом году добровольцы высадили более 200 саженцев деревьев, очистили берега двух водоемов и лесную полосу, зарыбили озеро и провели два десятка экологических уроков.

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# волонтеры , посадка деревьев , саженцы , Тюмень Водоканал

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