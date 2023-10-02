В Тюмени при пожаре в нежилом здании погибла женщина
Происшествия, 15:10 02 октября 2023
| Фото: МЧС России по Тюменской области
Тело женщины обнаружили спасатели при тушении пожара в нежилом строении на ул. Т. Чаркова в Тюмени 1 октября. Как сообщает МЧС по Тюменской области, от ожогов также пострадал и был госпитализирован мужчина.
На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение внутри строения мансардного типа. Пожар был ликвидирован на площади 60 кв. метров.
В тушении принимали участие пять единиц техники и 16 человек личного состава главного управления МЧС России по Тюменской области. Причина возгорания устанавливается.