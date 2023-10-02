Командно-штабное учение по отработке действий при угрозе ЧС проходит в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Командно-штабное учение по отработке действий при угрозе и возникновении ЧС проходит в Тюменской области с 2 по 4 октября, сообщает информационный центр правительства региона.

3 октября состоятся учения экстренных служб с привлечением спецтехники в Тюмени и Тобольске. Плановые практические мероприятия проводятся для совершенствования взаимодействия органов управления.

4 октября с 10 часов 40 минут до 10 часов 50 минут — техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Тюменской области с задействованием радиотрансляционных установок и электросирен.

По каналам телевидения, входящих в мультиплекс 1, и по радио "Маяк", "Радио Россия", "Вести FM" дикторы передадут рекомендации для населения по действиям, а также информацию по сигналам гражданской обороны.

Услышав звуковой сигнал "Внимание всем", необходимо включить средства радио или телевещания и прослушать сообщение местных органов власти или органов управления по делам ГО и ЧС.

Жителей просят соблюдать спокойствие.