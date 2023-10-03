  • 3 октября 20233.10.2023вторник
  • В Тюмени 16..18 С 4 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Тюменском лесничестве задержали незаконных добытчиков песка

Происшествия, 13:00 03 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Нелегальных добытчиков песка задержали в Тюменском лесничестве. Обнаружить их инспекторам удалось с помощью квадрокоптера. Двое мужчин насыпали полезные ископаемые в мешки и грузили их в легковой автомобиль. На вопросы отвечали уклончиво, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

"На месте происшествия протокол об административном правонарушении составили в отношении лишь одного нелегального копателя. Личность второго пришлось выяснять с помощью сотрудников полиции, поскольку документов при себе у него не оказалось", - уточнили в ведомстве.

На кадрах видеосъемки видно, что место разрабатывается варварски – между деревьями выкопаны целые траншеи. Корни висят в воздухе оголенные.

Нарушителям предстоит оплатить штрафы в размере до 50 тыс. рублей, если они действовали под чьим-то руководством, то должностное лицо будет наказано на сумму до 100 тыс. рублей, а предприятие – до 300 тыс. рублей.

Видео департамента лесного комплекса Тюменской области.

Напомним, ранее в этом же лесничестве инспекторы пресекли аналогичный случай. Тогда нелегальные копатели сказали, что берут в лесу песок для нужд кладбища.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# добыча , песок , тюменское лесничество

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:56 03.10.2023Два тюменца украли у пенсионерки 100 тысяч рублей
13:00 03.10.2023В Тюменском лесничестве задержали незаконных добытчиков песка
12:26 03.10.2023Более миллиона рублей украла у тюменцев жительница Курганской области
08:41 03.10.2023В Тюмени выясняют обстоятельства гибели мужчины и женщины при пожаре