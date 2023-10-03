В Тюменской области заработал консультационный центр для призывников и их родителей

| Фото: Министерство обороны РФ | Фото: Министерство обороны РФ

Для предотвращения нарушений законодательства в период осеннего призыва в Вооруженные силы Российской Федерации в военном комиссариате Тюменской области начал работу консультационный центр.

Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" 3 октября сообщил временно исполняющий обязанности военного комиссара Тюменской области Сергей Чирков.

"По вопросам призыва призывники и их родители могут обращаться на прямую линию по номеру телефона 79-19-23, - уточнил он. – Им будет оказана необходимая информационная и правовая помощь".

Также Сергей Чирков обратил внимание на то, что с началом призывной кампании активизировалась деятельность различных "помощников", предлагающих решить проблемы с военкоматом за определенное вознаграждение.

"Однако эти организации, принимая деньги, не объясняют, что все вопросы можно решить без каких-либо финансовых затрат, лично обратившись в консультационный центр", - добавил Сергей Чирков.

По его словам, в случае несогласия с решением медицинской или призывной комиссии следует обращаться в консультативно-правовой пункт при военном комиссариате Тюменской области по адресу ул. Республики, 2

Напомним, что с 1 октября в Тюменской области начали работу 27 призывных комиссий, на них планируется взывать около 10 тыс. жителей региона в возрасте от 18 до 27 лет. Всего около 1 тыс. 600 жителей Тюменской области пополнят ряды Вооруженных сил РФ. Осенний призыв завершится 31 декабря 2023 года.

Николай Ступников