Тюменские призывники могут выбрать службу по контракту

| Фото: ТГМОО ВПК "БАРС" во ВКонтакте | Фото: ТГМОО ВПК "БАРС" во ВКонтакте

Тюменцы, имеющие высшее профессиональное или среднее профессиональное образование, могут выбрать прохождение военной службы по контракту.

Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" 3 октября сообщил временно исполняющий обязанности военного комиссара Тюменской области Сергей Чирков.

Как уточнил Сергей Чирков, право подписать контракт для дальнейшей службы военнослужащий имеет в течение трех месяцев военной службы по призыву.

Также и. о. военного комиссара отметил, что около 200 жителей Тюменской области поступили в 2023 году в различные военные вузы Российской Федерации.

"Поступают, в том числе и девушки, в заведения от Москвы до Владивостока на самые различные специальностью, - рассказал Сергей Чирков. - Нет в стране таких заведений, куда не поступали бы тюменцы".

Напомним, что около 1 тыс. 600 жителей Тюменской области пополнят ряды Вооруженных сил РФ в осенний призыв. Он стартовал 1 октября по всей России и завершится 31 декабря 2023 года.

В муниципалитетах Тюменской области начали работу 27 комиссий, которые обследуют около 10 тыс. призывников в возрасте от 18 до 27 лет.

Николай Ступников