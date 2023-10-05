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Тюменцы могут поучаствовать в конкурсе кондитерского искусства

Общество, 08:27 05 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцев приглашают принять участие в конкурсе кондитерского искусства и кулинарного мастерства "Чак-чак - 2023", который пройдет в Тюмени 14 октября. Мероприятие организовано Центром татарской культуры в рамках 15 международной молодежной акции "Чак-чак Party", сообщает пресс-служба центра.

Все желающие могут представить на конкурс один или два блюда. Победителя определят открытым зрительским голосованием.

Гостей праздника ждут концерт и дегустация чак-чака.

Отправить заявку можно до 8 октября по адресу: ул. Щербакова 4, стр. 11. Более подробную информацию можно узнать по тел: 8(3452)693-556.

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# конкурсы , кулинария , центр татарской культуры

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