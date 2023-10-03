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В Тюмени проверят сирены 4 октября

Общество, 18:19 03 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Комплексная проверка системы централизованного оповещения населения с запуском электрических сирен состоится в Тюмени 4 октября. Она пройдет с 10 часов 40 минут до 11 часов, сообщает департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.

Тюменцам напоминают: сигнал "Внимание! Всем!" со звуками сирен означает, что необходимо включить средства радио или телевещания и прослушать сообщение местных органов власти или органов управления по делам ГО и ЧС.

Проверка является плановой и проводится ежегодно.

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# проверка , сирены

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