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Новые профессии освоили 400 жителей Тюменской области старше 50 лет в 2023 году

Общество, 14:47 04 октября 2023

департамент труда и занятости населения Тюменской области | Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области

Новые профессии освоили 400 жителей Тюменской области старше 50 лет. Также многие из них повысили свою квалификацию, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

Нашел работу и 62-летний Бикбулат Аширбаев. Он обратился в тобольское отделение кадрового центра "Работа России". Находясь на пенсии, мужчина решил продолжить трудовую деятельность. По рекомендации консультантов службы занятости он бесплатно обучился на охранника. Кроме того, ему предложили пройти медицинский осмотр.

В ведомстве подчеркнули, что задача консультантов кадрового центра заключается в адаптации людей предпенсионного возраста к рынку труда и помощь в выборе профессии. Для этого с каждым беседуют психологи, также назначается куратор.

Заявку на обучение необходимо подать на портале "Работа России".

Услуги оказываются в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография".

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# обучение , предпенсионеры

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14:47 04.10.2023Новые профессии освоили 400 жителей Тюменской области старше 50 лет в 2023 году