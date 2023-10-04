В Тюменской области больше всего прибыльных организаций в АПК, лесном комплексе и рыбоводстве

| Фото: Серегей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Серегей Елесин, ИА "Тюменская линия"

84,1 % составляет доля прибыльных организаций в сельском и лесном хозяйствах, а также рыбоводстве и рыболовстве Тюменской области. А в целом за семь месяцев 2023 года в регионе с плюсом сработали 72,8 % предприятий различных отраслей.

В транспортировке и хранении в прибыль вышли 80,9 % компаний, а в деятельности по операциям с недвижимым имуществом – 79,2 %. Это на 2 % больше, чем у обрабатывающих производств и строительства, приводит данные Тюменьстат.

Доля прибыльных предприятий могла быть больше, но тюменским компаниям их контрагенты задолжали 153 млрд 465 млн рублей. Из которых – 112,4 млрд рублей – долги по добыче полезных ископаемых.

Оксана Корнеенкова