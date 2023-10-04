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Тюменцев приглашают поучаствовать в конкурсе "Лучший дом. Лучший двор"

Общество, 14:14 04 октября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Лучший дом и лучший двор города выберут жители Тюмени до 30 ноября. Как сообщает департамент городского хозяйства, голосование проходит на сайте конкурса.

Для участия нужно пройти верификацию, зайти во вкладку "Народное голосование", выбрать регион "Тюменская область" и отдать свой голос за любого из участников. Сделать это можно только один раз в каждой из четырех номинаций.

Отметим, что в 2022 году конкурсанты из Тюменской области дважды были отмечены на всероссийском уровне.

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# голосование , дворы

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