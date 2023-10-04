Тюменским предпринимателям рассказали о возможностях взаимодействия моды, легкой промышленности, кино и медиа

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мода, легкая промышленность, кино и медиа наиболее развиты в Тюменской области. Эти направления креативных индустрий являются базовыми для выведения данного сектора экономики на новый уровень. И они хорошо сочетаются друг с другом.

Такое мнение высказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сооснователь и гендиректор компании "Спарта" из Москвы Максим Кучеренко во время стратегической сессии "Формирование кластера креативных индустрий: мода и легкая промышленность, кино и медиа" в рамках форума креативных предпринимателей КПД в Тюмени 4 и 5 октября.

"Зачастую мода хорошо сочетается с кино. И в этом смысле, пройдя первый шаг от построения цепочек внутри одного направления, например, легкой промышленности, предприниматель, поняв этот инструмент и получив от него выгоду, сможет выходить на более сложные цепочки между разными направлениями. Встраивать в медиа проекты элементы киноискусства, сценарного планирования. Активно сотрудничать с компаниями индустрии легкой промышленности", - уверен Максим.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 70 предпринимателей зарегистрировались на мероприятие. Они с помощью модераторов, экспертов построят экономические цепочки и создадут первую версию кластера креативных индустрий.

Эксперт сессии Максим Кучеренко считает, что предпринимателям, в первую очередь, нужно объяснить суть, предназначение кластера креативных индустрий, который создается в Тюмени, и его преимущества для экономики региона.

"Кластер – это объединение людей, которые договариваются о том, что они будут делать единый, высокомаржинальный продукт. В этом смысл предпринимательства в области креативных индустрий, когда разные участники, благодаря общей сборке, своим компетенциям могут удешевлять стоимость продукта при обеспечении более высокого качества. Это позволяет всем игрокам как бизнесу выигрывать в плане денег. Кластер – это про бизнес, отчисление налогов в бюджет региона, увеличение маржинальности, выход на новые рынки", - рассказал он.

Форум КПД продолжится до 8 октября. С программой можно познакомиться по ссылке.

Анжела Лебедева