41 человек погиб на водоемах Тюменской области с начала года

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

43 происшествия на воде зарегистрировано в Тюменской области по данным на 30 сентября, сообщает региональное управление МЧС. На водоемах погиб 41 человек, в том числе девять несовершеннолетних в возрасте от 9 до 17 лет.

В рамках "Месячника безопасности" сотрудники центра ГИМС провели комплекс информационных мероприятий, направленных на предотвращение гибели людей на воде.

Важной частью комплекса стали профилактические уроки в школах, рейды в популярных среди любителей отдыха у воды местах, а также рыбалки.

На водных объектах организовано 148 патрулирований, в том числе 97 межведомственных. С населением проведено свыше 1 тыс. 260 профилактических бесед.

К патрулированию на водных объектах региона кроме сотрудников МЧС России также привлекались представители администраций муниципальных образований, МВД, рыбоохраны, внештатные инспекторы и добровольцы.