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Пять тюменцев стали финалистами всероссийского конкурса профмастерства

Общество, 17:10 04 октября 2023

группа "Премия "Время молодых" во ВКонтакте | Фото: группа "Премия "Время молодых" во ВКонтакте

Пять молодых специалистов Тюменской области стали финалистами Всероссийского конкурса профмастерства премии "Время молодых".

В декабре 2023 года они представят регион в трех номинациях: "Технологии работы с молодежью"; "Команда муниципалитета"; "Управление талантами и развитие потенциала", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Отметим, в 2021 и 2022 годах победителем и финалистом премии в номинации "Голос молодых" становилась команда молодежного информационного портала Тюмени и Тюменской области Moi-portal.ru.

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# конкурс профмастерства , конкурсы

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