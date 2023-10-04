Пять тюменцев стали финалистами всероссийского конкурса профмастерства
Общество, 17:10 04 октября 2023
| Фото: группа "Премия "Время молодых" во ВКонтакте
Пять молодых специалистов Тюменской области стали финалистами Всероссийского конкурса профмастерства премии "Время молодых".
В декабре 2023 года они представят регион в трех номинациях: "Технологии работы с молодежью"; "Команда муниципалитета"; "Управление талантами и развитие потенциала", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Отметим, в 2021 и 2022 годах победителем и финалистом премии в номинации "Голос молодых" становилась команда молодежного информационного портала Тюмени и Тюменской области Moi-portal.ru.