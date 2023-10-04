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Более 300 заявок подали юные тюменцы на региональный конкурс талантливых детей

Общество, 17:43 04 октября 2023

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Более 300 заявок поступило на IV региональный онлайн фестиваль-конкурс среди талантливых детей "Юность Тюмени". В 2023 году в каждой номинации будет определен обладатель Гран-при.

Церемония награждения победителей состоится 25 октября в ДК "Пионер" в Тюмени, сообщает пресс-служба регионального департамента культуры.

Заявки на участие поступили из 14 районов Тюменской области, а также из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Голышмановского и Заводоуковского городских округов.

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