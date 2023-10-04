Более 10 тысяч новорожденных появились на свет в Тюменской области с начала года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 10 тысяч новорожденных появились на свет в Тюменской области за семь месяцев 2023 года. По числу родившихся среди субъектов Российской Федерации регион на 10 месте, и на втором - по УФО, приводит данные Росстата департамент экономики Тюменской области.

| Фото: из ТГ-канала департамента экономики Тюменской области | Фото: из ТГ-канала департамента экономики Тюменской области

С января по июль миграционный прирост в регионе составил 4 тыс. 275 человек. С учетом естественного и миграционного приростов численность населения Тюменской области на 1 июля составляла 1 млн 613 тыс. 4 человека. Прирост с начала года - 4,9 тыс. человек.