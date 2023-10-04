Оплатить парковку жители Тюмени могут через сайт или мобильное приложение "Тюменьгортранс"

| Фото: t.me/tmndom | Фото: t.me/tmndom

Через сайт или приложение "Тюменьгортранс" могут оплатить парковку жители Тюмени. Платное городское парковочное пространство функционирует в штатном режиме, но часть паркоматов по техническим причинам не работает, сообщает администрация Тюмени.

Дело в том, что с 1 октября на терминалах, которые установили еще в 2019 году, было отключено программное обеспечение.

"Это связано с усилением санкций Евросоюза. Отключенные паркоматы оснащены иностранным программным обеспечением, и оно функционирует с перебоями. Сейчас происходит перевод на отечественное ПО. Несмотря на это, можно воспользоваться мобильным приложением и сайтом "Тюменьгортранс" и без затруднений оплатить парковку, – прокомментировал заместитель директора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Денис Квитко.

Подобная ситуация произошла в Москве, Владивостоке, Калуге и других российских городах.

Но по словам Дениса Квитко, это не должно стать проблемой для водителей: более 90 % из них при оплате используют мобильное приложение "Тюменские парковки". Поэтому технический сбой никаким образом не влияет на работу парковочного пространства, возможность оплаты сохраняется, и пользователи могут выбрать удобный и альтернативный вариант расчета.

Отметим, что в 2023 году в Тюмени установили 37 новых паркоматов с сенсорными экранами. Терминалы отечественного производства и в настоящее время работают в полном объеме.