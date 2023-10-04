Сенаторы и главы регионов внесли ряд предложений в трехлетний федеральный бюджет

| Фото: из ТГ-канала председателя Тюменской областной думы Фуата Сайфитдинова | Фото: из ТГ-канала председателя Тюменской областной думы Фуата Сайфитдинова

Сенаторы и главы регионов внесли ряд предложений в проект трехлетнего федерального бюджета. Об этом заявил председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов по итогам участия в парламентских слушаниях, которые состоялись в Совете Федерации, сообщает региональное заксобрание.

"Обсуждение проекта бюджета было живым, сенаторы и главы регионов высказали ряд конструктивных предложений, многие из них вошли в рекомендации, принятые верхней палатой парламента по итогам слушаний. В частности, субъектам Российской Федерации рекомендуется обеспечивать своевременное освоение полученных бюджетных кредитов из федерального бюджета на обеспечение инфраструктурных проектов", - отметил Фуат Сайфитдинов.

Он подчеркнул, открывая слушания, спикер Совфеда Валентина Матвиенко подчеркнула, что благодаря решениям президента, действиям правительства и ЦБ, региональных команд, бизнеса российская экономика адаптировалась к новой реальности. И теперь важно сформировать условия для дальнейшего стабильного и долгосрочного развития.

Исходя из данных основного докладчика - министра финансов России Антона Силуанова, темпы роста экономики должны составить до 2,3 % ежегодно. Дефицит бюджета на протяжении всей трехлетки не должен превышать 1 % ВВП. "Несмотря на все сложности, мы не сокращаем объемы расходов, а, наоборот, увеличиваем их по сравнению с текущим годом. Средний объем расходов составит 35,5 триллиона рублей. Напомню, что в этом году этот показатель составит чуть более 33 триллионов", - сказал глава Минфина.

К наиболее важным параметрам будущего бюджета относятся обеспечение финансирования реализации шести приоритетных задач, поставленных президентом, установление нового варианта бюджетного правила, финансирование развития новых регионов и увеличение государственного долга и расходов на его обслуживание.

После так называемого нулевого чтения проект бюджета поступит в Госдуму. После того, как он будет принят в регионах начнется активная работа по рассмотрению главных финансовых документов. Ожидается, что в Тюменскую областную думу проект закона "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" поступит в начале ноября.