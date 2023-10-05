Около полумиллиона мальков сибирского осетра выпустили в Иртыш из Абалакского питомника

| Фото: Тelegram-канал Росрыболовства | Фото: Тelegram-канал Росрыболовства

Более 480 тыс. мальков сибирского осетра, выращенных на Абалакском экспериментальном рыборазводном заводе, выпустили в Иртыш. Об этом сообщает Росрыболовство.

"Мероприятия по восстановлению популяции ценных видов рыб являются частью реализации экологической политики компаний и одним из главных приоритетов ведомства", - уточняется в сообщении.

Зарыбление организовала и провела компания "СибурТюменьГаз" вместе с Нижне-обским филиалом Главрыбвода в рамках компенсационных мероприятий. Ответственное отношении к природным ресурсам - обязанность всех крупных предприятий, которые своей деятельностью косвенно наносят ущерб водным объектам. Восполнение популяций биоресурсов позволяет сохранять экологический баланс водоемов и восполнять национальные рыбные ресурсы.