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Около полумиллиона мальков сибирского осетра выпустили в Иртыш из Абалакского питомника

Общество, 13:20 05 октября 2023

Тelegram-канал Росрыболовства | Фото: Тelegram-канал Росрыболовства

Более 480 тыс. мальков сибирского осетра, выращенных на Абалакском экспериментальном рыборазводном заводе, выпустили в Иртыш. Об этом сообщает Росрыболовство.

"Мероприятия по восстановлению популяции ценных видов рыб являются частью реализации экологической политики компаний и одним из главных приоритетов ведомства", - уточняется в сообщении.

Зарыбление организовала и провела компания "СибурТюменьГаз" вместе с Нижне-обским филиалом Главрыбвода в рамках компенсационных мероприятий. Ответственное отношении к природным ресурсам - обязанность всех крупных предприятий, которые своей деятельностью косвенно наносят ущерб водным объектам. Восполнение популяций биоресурсов позволяет сохранять экологический баланс водоемов и восполнять национальные рыбные ресурсы.

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# зарыбление , река Иртыш , сибирский осетр

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